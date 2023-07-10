У неділю президент Німеччини заявив, що його країна у сьогоднішній ситуації не може стати на шляху США, які вирішили надіслати касетні боєприпаси Україні.
Про це Франк-Вальтер Штаймаєр розповів у інтерв’ю ZDF, яке вийшло в неділю, повідомляє "Європейська правда".
Штайнмаєр сказав, що він був тією людиною, яка від імені Німеччини підписала конвенцію про заборону касетних боєприпасів в Осло. Він зазначив, що вважає таку позицію Німеччини, як і раніше, правильною.
"Але вона (Німеччина. – Ред.) у теперішній ситуації не може стати на шляху США", – сказав німецький президент.
Штайнмаєр зазначив, що Німеччина у російсько-українській війні однозначно перебуває на боці жертви.
Він підкреслив: якщо Україна більше не матиме засобів для захисту, або якщо ті, хто підтримує постраждалу війною країну, відступлять, "це буде кінець України".
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