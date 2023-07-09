Президент України Володимир Зеленський і президент Польщі Анджей Дуда домовилися про координацію дій напередодні майбутнього саміту НАТО у Вільнюсі.

"На заходах у Луцьку з Анджеєм Дудою змогли коротко, але дуже предметно поговорити про майбутній саміт НАТО у Вільнюсі. Домовилися діяти разом, щоб отримати якнайкращий результат для України", - написав Зеленський у Тwitter.

Своєю чергою, президент Польщі також зробив запис у Тwitter: "Сьогодні в Луцьку, Україна, ми зустрілися з президентом України Володимиром Зеленським, щоб засвідчити дружбу перед обличчям складної історії, а також провести заключні консультації перед самітом НАТО у Вільнюсі, що розпочнеться за два дні".

Як наголосив Дуда, "ефективна підтримка України в її прагненні до членства в Альянсі дуже важлива для Польщі".