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Президент України Володимир Зеленський і президент Польщі Анджей Дуда домовилися про координацію дій напередодні майбутнього саміту НАТО у Вільнюсі.

"На заходах у Луцьку з Анджеєм Дудою змогли коротко, але дуже предметно поговорити про майбутній саміт НАТО у Вільнюсі. Домовилися діяти разом, щоб отримати якнайкращий результат для України", - написав Зеленський у Тwitter.

Своєю чергою, президент Польщі також зробив запис у Тwitter: "Сьогодні в Луцьку, Україна, ми зустрілися з президентом України Володимиром Зеленським, щоб засвідчити дружбу перед обличчям складної історії, а також провести заключні консультації перед самітом НАТО у Вільнюсі, що розпочнеться за два дні".

Як наголосив Дуда, "ефективна підтримка України в її прагненні до членства в Альянсі дуже важлива для Польщі".

 
ForUm

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