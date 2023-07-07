Президент Чехії Петро Павел заявив, що його країна прагнутиме розпочати переговори щодо вступу України до ЄС до кінця 2023 року.

"Ми будемо прагнути розпочати переговори щодо вступу України до ЄС до кінця цього року", - написав він у мікроблозі Twitter у ніч на п'ятницю.

Він також зазначив, що "на користь Чехії, щоб Україна, як тільки закінчиться війна, розпочала переговори про вступ до НАТО".

"Це добре для нашої безпеки, регіональної стабільності та економічного процвітання", - наголосив він.