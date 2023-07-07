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Ще одне тіло витягли з-під завалів у Львові, загальна кількість загиблих досягла 10 осіб, повідомив мер міста Андрій Садовий.

"Щойно знайшли 10 тіло. Жінка. Зараз рятувальники звільняють загиблу від завалів", - написав Садовий у телеграм-каналі.

На цьому рятувально-розшукова операція буде завершена, підсумував він.

Раніше в МВС повідомили про 9 загиблих станом на 7 ранку п'ятниці. Також 42 людини поранені.

Як повідомлялося, у ніч на четвер російські окупанти здійснили ракетну атаку по Львову та області.
ForUm

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