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Політолог Юлія Пілецька у своєму фейсбуці прокоментувала скандал навколо ДП «Ліси України». 

«Щодо гнівно-"викривального" посту @Марії Барабаш про ДП "Ліси України" А давайте-но чесно, хто має хоч якийсь досвід співпраці з державними компаніями:

якщо держкомпанія є важковаговиком і має прибутковість у півтора мільярди, то 5 млн на піар це багато чи мало?

Насправді це доволі "бюджетно" й "рамково", і точно на порядок менше, аніж витратила б приватна компанія такої ж ваги. Це навіть на формулювання "піар бюджет" не дуже тягне. Швидше: стандарт-пакет на "інформаційно-роз'яснювальну роботу". Звично-обов'язкові теми раціонального лісокористування та екологічної безпеки - ось і все, на що вистачить цих грошей за теперішніх розцінок.

Натомість, як пліткують серед тих же "знавців і співчуваючих" ринку PR, сама оця "викривальна" інфокампанія щодо ДП Ліси України "потягнула" не менше. А замовив (кажуть в півголосу) увесь цей "бенкет" один широко відомий в Україні й Таїланді кулінар, якого (дякувати Богу) відсторонили вже від політичної кухні, у тому числі й від управління лісогосподарствами у Закарпатті. 

Тому коли Марія пише про свій пост, як про "послугу піару безкоштовно", то це також слід сприймати досить філософськи та метафорично...

Вибачте за увагу... Просто коли читаєш подібні "викривальні" дописи, стає чомусь "трохи невдобно"...)

(Світлина для привернення уваги  будь-які співпадіння можуть бути випадкові, але не виключені)».

 
ForUm

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