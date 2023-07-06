Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що дефіциту пального в Україні не буде, ситуація є контрольованою.

Про це він сказав в ефірі телемарафону, пише "Укрінформ".

"На сьогодні ні у Європі, ні в Україні не спостерігається дефіциту пального. За прогнозами, дефіциту також не буде. Тобто, ми очікуємо спокійної ситуації на ринку пального", - сказав прем'єр.

Він зазначив, що це питання обговорювалося на нараді Мінекономіки з представниками ключових мереж, які торгують дизелем та бензином.

"Тому бачимо спокійну ринкову ситуацію з нормальним постачанням та продажем дизелю та бензину. Дефіцит не очікуємо", - додав Шмигаль.