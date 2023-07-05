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Парламентська асамблея Організації з безпеки та співробітництва в Європі у вівторок ухвалила підсумкову декларацію, в якій назвала Росію державою-спонсором терористичної Групи Вагнера.

Про це повідомила член делегації України в ПА ОБСЄ, народна депутатка від фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, пише "Європейська правда".

У підсумковому документі засідання Парламентської асамблеї ОБСЄ у Ванкувері вказано, що дії приватної військової компанії "Вагнера" від імені російського уряду можуть бути "справедливо охарактеризовані як терористичні".

Також зазначається, що держави-члени ОБСЄ мають вжити заходів проти групи Вагнера та її афілійованих та правонаступницьких структур, зокрема шляхом оголошення їх терористичною організацією.

Декларація також "закликає держав-членів посилювати міжнародні норми, які чітко визнають терористичний характер групи Вагнера та її дій" та "відповідальність Росії як держави-спонсора цієї терористичної організації".

За словами Кравчук, таке формулювання вперше закріплене у офіційному документі міжнародної організації.
ForUm

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