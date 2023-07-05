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Народний депутат фракції "Європейська солідарність" Сергій Алєксєєв, якому раніше було висунуто підозру в шахрайстві, вийшов з-під варти під заставу в розмірі 2 млн 264 тис грн, пише "Суспільне".

"Заставу внесли ввечері 3 липня. Заставу внесли за мене мої друзі та колеги, близько 18:00. Одразу я не вийшов, вийшов 4 липня близько 13-ї години. Справи там немає, кажуть найкращі адвокати. Це виключно підстава опозиційного депутата. Далі ми будемо відстоювати: йти або на виправдальний вирок, або на закриття справи", - розповів Алексєєв у коментарі виданню.

Днем раніше, 3 липня, у Личаківському районному суді Львова йому обрали запобіжний захід у вигляді 60 діб тримання під вартою з можливістю внесення застави. Засідання тривало понад сім годин, закінчилося пізно, коли банківські установи вже не працювали, і із зали суду нардепа перевели в СІЗО.

Перед слуханням Алєксєєв заявив, що його підставили. За його словами, чоловік, від якого він отримав гроші, є його знайомим. Прокурор Генеральної прокуратури Яків Слісаренко просив застосувати до Алєксєєва запобіжний захід тримання під вартою з можливістю застави 10 млн грн.

Про готовність узяти Алєксєєва на поруки заявили сім народних депутатів, його однопартійці із "Європейської солідарності".

Як повідомлялося, 30 червня Алєксєєву, який очолює підкомітет із питань діяльності органів правопорядку в комітеті Верховної Ради, повідомили про підозру в шахрайстві шляхом вимагання в іноземця $50 тис. для уникнення екстрадиції. На підставі зібраних доказів генеральний прокурор санкціонував оголошення парламентарію про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах), санкція якої передбачає покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

30 червня прокуратура скерувала до Личаківського районного суду Львівської області клопотання про обрання запобіжного заходу нардепу у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 10 млн грн.

 
ForUm

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