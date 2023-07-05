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Верховна Рада планує на найближчому пленарному засіданні розглянути законопроєкт №7457 щодо регулювання обігу рослин роду конопель (Cannabis) у медичних, наукових і промислових цілях, для створення умов розширення доступу пацієнтів до лікування онкологічних захворювань та посттравматичних стресових розладів, отриманих унаслідок війни, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк.

"На найближчому пленарному засіданні має бути винесено (на розгляд - ред.) проєкт закону про легалізацію медичного канабісу №7457. З голосами і правда, поки ризиковано", - написав він у своєму телеграм-каналі у вівторок.

Законопроєкт пропонує створити нормативні умови для законного обмеженого обігу канабісу, смоли канабісу, екстрактів і настоянок канабісу з визначеною законом метою, зокрема, для їхнього використання в медичних, промислових цілях, наукової та науково-технічної діяльності, а також його сортів у певних сферах діяльності.

В уряді вважають за необхідне врегулювати питання, що стосуються організації діяльності на кожному етапі такого обігу, включно з операціями із ввезення, вивезення, транспортування територією України, зберігання та реалізації конопель, сприяти підвищенню рівня та якості медичного обслуговування населення шляхом забезпечення реалізації права на охорону здоров'я із застосуванням більш ефективних лікарських засобів і методів лікування, зокрема у сфері паліативної медицини, що, серед іншого, базуються на симптоматичному лікуванні, а також на симптоматичному лікуванні, а також на лікуванні конопель.

Як повідомлялося, законопроєкт №7457 Кабінет міністрів подав до Верховної Ради в червні 2022 року. Профільний комітет парламенту з питань здоров'я нації порекомендував ухвалити його за основу. Пізніше, у вересні, голова комітету Михайло Радуцький ("Слуга народу") заявив, що в Раді, ймовірно, не знайдеться достатньо голосів для підтримки законопроєкту про медичний канабіс.
ForUm

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