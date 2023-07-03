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Спеціальний представник Папи Римського Франциска кардинал Маттео Дзуппі після відвідин Москви заявив, що у Ватикана немає жодного мирного плану щодо війни в Україні, а його місія була зосереджена на гуманітарних питаннях.

Про це заявив  Дзуппі в інтерв’ю RAI у неділю, пише Reuters

"Не існує мирного плану, не існує посередництва… Існує велике прагнення, щоб насильство припинилося і щоб людське життя можна було зберегти, починаючи з захисту найменших", - сказав він. 

Дзуппі заявив, що його місія до Москви щодо війни в Україні була зосереджена на гуманітарних питаннях і не включала жодних обговорень мирного плану.

Цього тижня Дзуппі зустрівся в Москві з одним з радників президента Володимира Путіна Юрієм Ушаковим і главою Російської православної церкви патріархом Кирилом. Раніше в червні він також відвідав Київ для переговорів з президентом Володимиром Зеленським.

За словами представника Папи, всі зустрічі "були важливими, особливо в гуманітарних аспектах, на яких ми зосередилися".

Дзуппі додав, що найближчими днями зустрінеться з Папою Франциском, щоб обговорити результати проведених зустрічей.
ForUm

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