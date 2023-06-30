Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що за деокупацію кожного метра української землі воїни платять кров’ю, тому його дратують зовнішні коментарі про те, що контрнаступ відбувається повільніше, ніж очікували.

Про це Залужний повідомив в інтерв’ю The Washington Post

"Мене "дратує", сказав Залужний, коли він чує, що довгоочікуваний контрнаступ України на сході та півдні країни розпочався повільніше, ніж очікувалося. За його словами, його війська щодня просуваються вперед, навіть якщо це лише 500 метрів", - пише видання.

"Це не шоу. Це не шоу, за яким спостерігає весь світ, на яке роблять ставки чи щось подібне. Кожен день, кожен метр дається кров'ю", - сказав він.

Головнокомандувач наголосив: щоб український контрнаступ просувався швидше, йому потрібно більше − більше кожного виду зброї, а також перевага у повітрі − винищувачі F-16.

За його словами, без повного забезпечення війська ці плани взагалі нездійсненні, але попри все "вони виконуються".

"Так, можливо, не так швидко, як хотілося б учасникам шоу, спостерігачам, але це їхня проблема", − підсумував Залужний.