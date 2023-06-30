також у роздiлiПолiтика
Залужного дратують розмови про повільний контрнаступ 18
Стало відомо, які гарантії безпеки можуть надати Україні 66
В Литві спрогнозували, коли почнуться переговори про вступ України до ЄС 66
Китайський посол раптом підтримав повернення Україною Криму 31
Кулеба: Пригожин здався занадто швидко 20
Кличку і Попку оголосили догану 15
В ЄС пообіцяли ще більше підтримувати Україну 17
Столтенберг поки не може оцінити загрози від Пригодина в Білорусі 20
Стало відомо, скільки військових пройшли підготовку в ЄС 51
В Міноборони розповіли про головне завдання Росії 22
США готуються оголосити про новий пакет допомоги 22
Резніков вважає, що цей ріік стане переломним у війні 386
Україна звинуватила Ізраїль у чіткій проросійській позиції 40
Зеленський: Увага світу до ситуації на ЗАЕС недостатня 36
ISW: Заколот Пригожина не вплинув на боєздатність армії РФ 47
Макрон: Події в Росії повністю виправдовують підтримку Заходом України 17
Зеленський вимагає повністю деокупувати ЗАЕС, щоб запобігти катастрофі 34
Естонія допоможе Україні боротись з дронами 23

Цьогоріч у липні Україна і Польща проведуть низку заходів із вшанування жертв Волинської трагедії.

Про це в інтерв'ю Interia заявив президент Польщі Анджей Дуда, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, Польща зараз може проводити пошуково-ексгумаційні роботи польських жертв в Україні, що було неможливо робити ще декілька років тому.

"Це свідчить про якісну зміну: сьогоднішня українська влада має більше розуміння цього питання, ніж її попередники кілька років тому", – сказав польський президент.

Він також розповів про свої переговори під час візиту до Києва із спікером Верховної Ради, і з президентом Володимиром Зеленським, і з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, "щоб просунути справу далі".

"У нас тут є різні заходи, які перебувають на підготовчій стадії: ми домовилися з українською стороною, що поки що не розголошуємо деталей у ЗМІ. Тому, будь ласка, вибачте, що я не розкриваю деталей, але так, 80-ті роковини Волинської різанини принесуть нам низку спільних польсько-українських заходів", – зазначив Дуда.
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

25