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Європейський Союз готується запропонувати Україні "майбутні зобов'язання у сфері безпеки", в рамках яких, зокрема, пообіцяють розширити ініціативу з підготовки українських військових і можливість відправки військових місій ЄС.

Про це Financial Times повідомили джерела, знайомі  із ходом дискусії, пише "Європейська правда".

Зазначається, що європейські лідери зобов'яжуться продовжити фінансування поставок зброї Україні через Європейський фонд миру, який фінансується країнами ЄС.

Вони пообіцяють розширити ініціативу ЄС з підготовки українських військових.  

Крім того, розглядається можливість відправки військових місій ЄС в Україну, якщо умови для цього будуть визнані прийнятними і такий крок буде узгоджений усіма членами, розповіло одне із джерел.

За словами одного з дипломатів, який брав участь в обговоренні, запропонована декларація ЄС, розроблена Францією, має на меті надіслати "дуже чіткий політичний сигнал" Україні та Росії.

Інший посадовець додав, що вона також покликана забезпечити участь ЄС в ширшій системі безпеки, яка розробляється для захисту України. Однак це зустріло опір з боку нейтральних Ірландії, Мальти і Австрії.У проєкті заяви лідерів, з яким ознайомилося Financial Times, йдеться, що ЄС "готові разом з партнерами зробити внесок у майбутні зобов'язання щодо безпеки України, які допоможуть Україні захистити себе в довгостроковій перспективі, стримувати акти агресії та протистояти спробам дестабілізації".
ForUm

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