Президент Литви Гітанас Науседа вважає, що грудень буде хорошим часом, щоб оголосити про початок переговорів про вступ України до Європейського союзу.

"Україна робить дуже добре в проведенні реформ, і президент Зеленський говорив багато про успіх у судовій сфері, антикорупційних заходах. Вони вважають, що заслуговують на позитивний висновок Єврокомісії в жовтні, і тоді наше політичне рішення буде питанням часу. Я сподіваюся, що грудень буде найбільш слушною датою для оголошення про початок переговорів у Європейському союзі", - сказав він після прибуття на засідання Європейської ради.

Коментуючи ухвалення ЄС 11-го пакета санкцій для РФ, президент Литви назвав це "дуже важливим, але не дуже великим кроком уперед". "Тому ми очікуємо 12-й пакет санкцій, і я не втомлюся повторювати, що Росатом треба покарати, тому що те, що вони творять, просто неприйнятно, те, як вони себе поводять - погрожуючи всій Європі, Запорізькій АЕС - і вони відповідальні за численні порушення стандартів безпеки, зокрема на Островецькій атомній електростанції (в Білорусі). З цієї причини до них мають бути застосовані санкції, до ради директорів Росатому мають бути застосовані санкції", - наголосив Науседа.

Він також торкнувся ситуації з ПВК "Вагнер": "Ми сусіди Білорусі і вкрай стурбовані подіями в Білорусі. Пригожин уже там. Я не можу сказати про це впевнено на 100%, але це дуже ймовірно, що він уже там, і що групи найманців, цих серійних убивць, я їх так називаю, можуть з'явитися в Білорусі в будь-який момент, і ніхто не знає, чи потім вони підуть проти нас. Я сподіваюсь, що ми зможемо внести рішення про посилення східного флангу НАТО".

Науседа переконаний, що "будь-які рухи в російській політичній системі матимуть наслідки для нашої безпеки". "Я не згоден, коли деякі колеги іноді кажуть, що сильний Путін менш небезпечний, ніж слабкий Путін. Я не згоден з цим, ми маємо рухатися вперед і бути рішучими, тому що зараз вирішальний момент історії. Якщо ми не будемо рішучими і єдиними зараз, завтра буде занадто пізно", - вважає глава литовської держави.