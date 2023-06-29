також у роздiлiНадзвичайні події
ISW підтверджує, що ЗСУ утримують позиції на лівому березі Херсонської області 30
Стало відомо, чи може стати ЗАЕС новим Чорнобилем 18
Ракетний удар по Краматорську вбив 8 людей. 56 поранені 20
В Британії оцінили ефективність Storm Shadow в Україні 46
МОЗ повідомило, чи є холера на затоплених територіях 42
Буданов: Окупанти додатково замінували ЗАЕС 17
Зниклими безвісти внаслідок підриву греблі все ще вважаються 109 осіб 29
Стало відомо, скільки населених пунктів лишаються затопленими після підриву дамби 26
Стало відомо, скільки будинків лишаються підтопленими на Херсонщині 26
Міллі: Понад 6 тисяч українських військових зараз проходять навчання у 33 країнах 23
ЗСУ просунулись на трьох напрямках 35
Стало відомо, де є проблеми з водою після підриву Каховської ГЕС 25
В Міноборони повідомили про втрати України у війні 45
Столтенберг позитивно оцінив початок українського контрнаступу 34
Проби морської води в Одесі показали жахливі результати 41
В Кривому Розі 11 загиблих внаслідок ракетного удару 31
Ворог регулярно підриває гідротехнічні споруди на територіях, де контратакують українці 18
На Херсонщині почали відновлювати енергопостачання 27

ПВК "Вагнер" більше не братиме участі в бойових діях на території України, заявив начальник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України генерал-майор Кирило Буданов.

"Ми отримали компрометацію російського керівництва. Вкотре зруйновано міф про непохитність російського режиму. Було нанесено втрати військово-космічним силам РФ. А ще - ПВК "Вагнер" більше не братиме участь у бойових діях на території України. А це найефективніший підрозділ РФ, який вмів досягати успіху за будь-яку ціну", - сказав Буданов у коментарі "Українській правді".

Раніше заступник міністра оборони України Ганна Маляр підтвердила, що найманці російської ПВК "Вагнер" не воюють наразі на фронті.
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

59