Универсальное устройство, совмещающее в одном компактном корпусе функционал ноутбука, смартфона и даже телевизора со Smart TV, – это планшет. В продаже сегодня представлен огромный ассортимент планшетов различных ценовых категорий. В этом легко убедиться по ссылке https://www.ctrs.com.ua/ru/planshety/, где можно купить планшет по цене от двух тысяч до сотни тысяч гривен и более. Если же вам нужно действительно производительное устройство под конкретные цели, лучше выбирать между хорошо себя зарекомендовавшими брендами, например Samsung, Realme, Xiaomi.

Рассмотрим особенности планшетов от этих известных торговых марок более внимательно.

Планшеты Samsung

Самсунг – лидер рынка планшетов на Android, который предлагает широкий выбор моделей с высоким качеством изготовления, мощной производительностью, отличными экранами и продвинутыми функциями. Самсунг также поддерживает стилус S-Pen, который позволяет рисовать и писать на экране.

Самые популярные модели планшетов Самсунг в 2023 году:

Samsung Galaxy Tab S8 – устройство профессионального уровня с высокой продуктивностью;

Samsung Galaxy Tab A8 – средний уровень с хорошими характеристиками для развлечений, повседневных задач и несложной работы с документами или таблицами;

Galaxy Tab A7 Lite – один из самых доступных по цене планшетов Самсунг с экраном 8,7 дюйма.

Среди недостатков Самсунг можно отметить высокую цену. Также модели базового уровня (линейка Tab A) редко получают обновления Андроид, оболочки One UI и патчей безопасности.

Планшеты Realme

Realme – новичок на рынке, который пытается конкурировать с Xiaomi за внимание покупателей с ограниченным бюджетом. Realme предлагает доступные планшеты с достойными характеристиками:

большие экраны от десяти дюймов;

хорошая емкая батарея;

приемлемая система камер;

поддержка стилуса;

мощные и производительные компоненты.

Однако Realme уступает другим брендам по производительности и сбалансированности “железа”, качеству экрана и дизайну. Также Realme не имеет большого опыта в разработке ПО для планшетов, поэтому пользователь может столкнуться с ошибками и “сырым” интерфейсом. Цены на планшеты Realme из линеек Realme Pad и Realme Pad X находятся в диапазоне от шести до 11 тысяч гривен.

Планшеты Xiaomi

Xiaomi – популярный бренд в Украине. Хотя планшеты компания начала выпускать относительно недавно. Продукция китайского технологического гиганта знаменита своим соотношением цены и качества. Плюсы планшетов Xiaomi:

отличные, яркие и выразительные экраны;

мощные процессоры и видеокарты Qualcomm Snapdragon или MediaTek G-серии;

емкостные аккумуляторы;

множество поддерживаемых функций, например стилус, который работает с некоторыми приложениями.

А вот среди недостатков можно выделить небольшой модельный ряд, отсутствие модулей 4G, нестабильную работу ПО в планшетах бюджетного плана, насыщение рекламой, которая забивает память устройства.

Что же купить?

Вывод очевиден. Для работы с требовательным ПО лучше купить планшеты Samsung Galaxy Tab S6/7/8. Если же ищете недорогое решение для простых задач и развлечений, видео и серфинга в интернете, планшеты всех трех брендов отлично подойдут под ваши цели.