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Китайський посол при Європейському Союзі Фу Цун заявив, що не виключає підтримки Пекіном прагнення України відновити територіальну цілісність, повернувшись до кордонів станом на 1991 рік.

Про це Фу сказав в інтерв’ю кільком ЗМІ, зокрема Al Jazeera, повідомляє "Європейська правда".

Коли китайського дипломата запитали про підтримку цілей України, зокрема повернення окупованих Росією українських територій, він відповів: "Не бачу причин, чому ні".

"Ми поважаємо територіальну цілісність усіх країн. Тому, коли Китай встановлював відносини з колишнім Радянським Союзом, ми так і домовилися. Але, як я вже сказав, це історичні питання, які мають бути обговорені і вирішені Росією й Україною, і це те, за що ми виступаємо", – вказав Фу.

Це не перший подібний коментар посла Китаю при ЄС, зауважує AL Jazeera. У квітні в інтерв'ю The New York Times він заявив, що КНР не визнає зусиль Росії з анексії українських територій, зокрема Криму й Донбас.

Хоча інші китайські посадовці та Міністерство закордонних справ зазвичай утримуються від подібних коментарів, Фу підкреслив в останньому інтерв’ю, що позиція Китаю щодо України "була дуже чіткою".

"Ми виступаємо за мир і вважаємо, що важливо досягти миру якнайшвидше, вирішивши розбіжності за столом переговорів", – сказав він.
ForUm

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