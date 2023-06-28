Українські захисники зайняли та утримують позиції на лівому березі Херсонської області.

Про це пише ISW.

Один із пов'язаних із Кремлем військових блогерів стверджував, що українські сили намагаються розширити свій "плацдарм" біля Антонівського мосту на східному (лівому) березі Херсонської області.

В ISW підтверджують, що українські сили зайняли і утримують певні позиції на східному (лівому) березі. На кадрах з геолокацією, опублікованих 26 червня, видно, що російські бронетранспортери, за повідомленнями, зі складу 7-ї гвардійської десантно-штурмової дивізії (ДШД), діють поблизу Антонівського мосту.

Інший блогер зазначив, що російські підрозділи ДШД завдали ракетного удару по українських позиціях поблизу Антонівського мосту і застосували російську термобаричну артилерійську систему ТОС-1 в ніч на 26 червня. "Воєнкор" стверджував, що руйнування греблі Новокаховської гідроелектростанції (КГЕС) забезпечує українським силам свободу пересування, але російські війська продовжують відбивати українські атаки.

Український Генеральний штаб визнав, що російські війська завдали авіаударів у районі Олешків, що може свідчити про те, що українські війська проводять якісь операції в цьому районі.

На Луганщині російські та українські сили 27 червня продовжили проводити наземні атаки на північний захід від Сватового та на південь від Кремінної. Український Генштаб повідомив, що російські війська провели невдалі наступальні дії поблизу Стельмахівки (15 км на північний захід від Сватового)

Один російський військовий блогер стверджував, що підрозділи 76-ї десантно-штурмової дивізії (ДШД) продовжують наступати в Кремінському лісовому масиві. Інший блогер заявляв, що російські війська провели невдалі наземні атаки поблизу Веселого (30 км на південь від Кремінної) і Роздолівки (32 км на південний захід від Кремінної).

Міністерство оборони Росії заявило, що російські окупанти відбили дві українські наземні атаки в невстановленому районі на Лиманському напрямку, а російський військовий блогер стверджував, що українські війська безуспішно атакували поблизу Білогорівки (10 км на південь від Кремінної) і Спірне (25 км на південь від Кремінної).