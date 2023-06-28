Можливий підрив російськими окупантами реакторів Запорізької АЕС не призведе до масштабних наслідків зараження території та населення, які можна порівняти з Чорнобильською аварією, заявив голова Державної інспекції ядерного регулювання України (Держатомрегулювання, ДІЯРУ) Олег Коріков у національному телемарафоні "Єдині новини" у вівторок.

"Ми на сьогодні маємо всі шість реакторів на ЗАЕС у стані зупину, вони вже не працюють на потужності протягом дев'яти місяців і більше. Тобто стан залишкового тепловиділення в паливі доволі невеликий і фактично за нинішньої ситуації аерозольного впливу на територію і населення ми не очікуємо", - зазначив він.

Водночас, як пояснив очільник ДІЯРУ, можливе забруднення території, прилеглої до промислового майданчика ЗАЕС, річки Дніпро і далі залежно від того, як складатиметься метеорологічна обстановка.

Відповідаючи на запитання, чи будуть наслідки підриву ЗАЕС порівнянними з наслідками Чорнобильської катастрофи, Коріков зазначив, що під час аварії на ЧАЕС енергоблок №4 був на потужності й, відповідно, обсяг залишкових тепловиділень був дуже високим, фрагменти активної зони реактора вийшли за його межі й аерозольний викид був дуже великим.

"Тут на ЗАЕС ми маємо корпусний тип реактора, є і корпус, і гермооболонка, які забезпечують бар'єри на шляху поширення радіаційних продуктів у довкілля. Стан зупину реакторів - це теж сприятливий фактор із точки зору зменшення ризиків. Ми маємо сподівання на те, що тут не буде таких наслідків", - прокоментував очільник інспекції.

Він також не підтвердив побоювань щодо можливої появи зони відчуження після підриву ЗАЕС, схожої з Чорнобильською зоною відчуження.

"Терористи діють непередбачувано, однак якщо ми візьмемо за основу для розрахунку наявний стан енергоблоків, ядерного пального і температури, в якій вони перебувають, то зона (радіаційного - ІФ-У) впливу, як показують розрахунки, може залишитися в межах промислового майданчика Запорізької АЕС", - сказав Коріков.

Він наголосив, що єдиним варіантом гарантувати безпеку ЗАЕС є її деокупація, демілітаризація та повернення під контроль легітимного оператора в особі ДП "НАЕК "Енергоатом" і законного органу регулювання ядерної та радіаційної безпеки в особі ДІЯРУ.