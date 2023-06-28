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Кабінет Міністрів оголосив догану голові Київської міської державної адміністрації Віталію Кличку та начальнику Київської міської військової адміністрації Сергію Попку.

Як повідомляється телеграм-каналі Кабміну, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у вівторок.

Зокрема, підтримано проєкт розпорядження про притягнення до дисциплінарної відповідальності, а саме оголошення догани голові КМДА Віталію Кличку та начальнику Київської МВА Сергію Попку.

Оголошено догану також голові Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації Сергію Садовому, голові Оболонської районної в Києві держадміністрації Кирилу Фесику, голові Печерської районної в місті Києві держадміністрації Наталії Кондрашовій, голові Солом'янської районної в місті Києві держадміністрації Ірині Чечотці, а також першому заступнику голови Дарницької районної в місті Києві держадміністрації Миколі Калашнику та першому заступнику голови Шевченківської районної в Києві держадміністрації Олександру Поповцеву, на яких розпорядженнями президента України тимчасово покладено виконання обов'язків голів відповідних райдержадміністрацій.
ForUm

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