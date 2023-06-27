Британський міністр оборони Бен Воллес прокоментував вплив далекобійних ракет Storm Shadow на хід війни в Україні.

Як зазначив міністр, надання ЗСУ ракет Storm Shadow "мало значний вплив на полі бою", передає ЄвроПравда. "Їхня точність і здатність ефективно влучати в цілі за задумом українців була майже безпомилковою", – зазначив він.

Міністр додав, що використання Storm Shadow позначилось на матеріально-технічному забезпеченні й оперативно-тактичному контролі російських окупантів."Це показує важливість ураження глибокого тилу, й ми заохочуємо партнерів надати Україні далекобійні системи", – вказав посадовець.

У зв'язку з цим він нагадав, що рішення Британії, США та інших країн надати ЗСУ реактивні системи залпового вогню – HIMARS, MLRS минулого літа також вплинуло на військові успіхи українців та змусило росіян перенести командні пункти глибше в тил.

"Ключовим тут є усвідомлення того, що якщо окупанти вийдуть за межі ураження, ми повинні разом працювати над тим, щоб надати таке обладнання, яке дозволить повернути їх у зону ураження", – пояснив Воллес.

Крім того, міністр звітував, що його країна забезпечила підготовку 17 тис. військовослужбовців ЗСУ і надала понад 2,3 млрд фунтів стерлінгів військової допомоги Україні в 2022-2023 роках.