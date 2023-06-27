також у роздiлiНадзвичайні події
МОЗ повідомило, чи є холера на затоплених територіях 10
Буданов: Окупанти додатково замінували ЗАЕС 17
Зниклими безвісти внаслідок підриву греблі все ще вважаються 109 осіб 26
Стало відомо, скільки населених пунктів лишаються затопленими після підриву дамби 24
Стало відомо, скільки будинків лишаються підтопленими на Херсонщині 24
Міллі: Понад 6 тисяч українських військових зараз проходять навчання у 33 країнах 21
ЗСУ просунулись на трьох напрямках 33
Стало відомо, де є проблеми з водою після підриву Каховської ГЕС 24
В Міноборони повідомили про втрати України у війні 44
Столтенберг позитивно оцінив початок українського контрнаступу 32
Проби морської води в Одесі показали жахливі результати 35
В Кривому Розі 11 загиблих внаслідок ракетного удару 29
Ворог регулярно підриває гідротехнічні споруди на територіях, де контратакують українці 17
На Херсонщині почали відновлювати енергопостачання 26
Ігнат: Росія наростила виробництво ракет 24
У Міноборони повідомили, навіщо ворог підірвав дамбу 21
МОЗ заборонив купатись та їсти рибу в місцях підтоплень 32
Площа затоплених територій на Херсонщині зменшилась вдвічі 35

Британський міністр оборони Бен Воллес прокоментував вплив далекобійних ракет Storm Shadow на хід війни в Україні.

Як зазначив міністр, надання ЗСУ ракет Storm Shadow "мало значний вплив на полі бою", передає ЄвроПравда. "Їхня точність і здатність ефективно влучати в цілі за задумом українців була майже безпомилковою", – зазначив він.

Міністр додав, що використання Storm Shadow позначилось на матеріально-технічному забезпеченні й оперативно-тактичному контролі російських окупантів."Це показує важливість ураження глибокого тилу, й ми заохочуємо партнерів надати Україні далекобійні системи", – вказав посадовець.

У зв'язку з цим він нагадав, що рішення Британії, США та інших країн надати ЗСУ реактивні системи залпового вогню – HIMARS, MLRS минулого літа також вплинуло на військові успіхи українців та змусило росіян перенести командні пункти глибше в тил.

"Ключовим тут є усвідомлення того, що якщо окупанти вийдуть за межі ураження, ми повинні разом працювати над тим, щоб надати таке обладнання, яке дозволить повернути їх у зону ураження", – пояснив Воллес.

Крім того, міністр звітував, що його країна забезпечила підготовку 17 тис. військовослужбовців ЗСУ і надала понад 2,3 млрд фунтів стерлінгів військової допомоги Україні в 2022-2023 роках.
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

10