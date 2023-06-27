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Спалахів і випадків холери на постраждалих від підтоплення територіях Херсонської, Запорізької, Миколаївської, Дніпропетровської та Одеської областей не зафіксовано, повідомило Міністерство охорони здоров'я.

"Мережею масово шириться фейк щодо спалахів холери в областях, які постраждали від підтоплення. Дана інформація не відповідає дійсності та є частиною ворожої ІПСО", - повідомляє відомство у своєму телеграм-каналі.

У МОЗ наголошують, що на сьогодні в Україні на цих територіях не зареєстровано жодного підтвердженого випадку холери.
ForUm

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