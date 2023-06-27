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Очікується, що уряд США у вівторок оголосить про новий пакет військової допомоги Україні на загальну суму близько $500 млн, повідомляє CNN із посиланням на американського чиновника.

Згідно з повідомленням на сайті, новий пакет включатиме додаткові бойові машини Bradley і Stryker.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії США надали Україні понад $39 млрд допомоги у сфері безпеки, включно з $22 млрд у межах президентських скорочень.
ForUm

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