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Рада міністрів ЄС із закордонних справ, яка відбувається сьогодні у Люксембурзі, розгляне шляхи подальшої допомоги для України, зокрема, новий пакет військової допомоги на 3,5 мільярда євро.

Про це перед початком Ради міністрів ЄС заявив Високий представник ЄС Жозеп Боррель, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Сьогодні рада ЄС ухвалить нову додаткову військову допомогу для України, - 3,5 мільярда (євро). Я думаю, що це більш важливо, ніж будь-коли – продовжувати підтримувати Україну. Тому що те, що трапилося протягом цих вихідних, показує, що війна проти України руйнує російську владу, та впливає на її політичну систему. Ми уважно слідкуємо за тим, що відбувається. Але зараз саме той момент, щоб підтримати Україну більше ніж будь-коли. Це саме те, що ми маємо намір зробити», - сказав Жозеп Боррель.

 

 
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