Міністр оборони Олексій Резніков назвав нинішній контрнаступ "підготовчою операцією" й обіцяє, що він буде успішним, коли запрацює в повну силу.

Про це Резніков повідомив в інтерв’ю Fox news

Міністр назвав нинішні маневри, які тривають вже третій тиждень, "підготовчою операцією", визнавши, що росіяни побудували "дуже сильні оборонні лінії".

Він заперечив, що це є основним наступом українських військ. За словами Резнікова, коли наступ піде в повну силу, він буде успішним і "на крок ближчим до перемоги".

Міністр визнав, що попередні очікування щодо контрнаступу були "завищеними", і Україна дуже обережно ставиться до того, щоб наражати на небезпеку своїх хоробрих і мотивованих бійців.

"Ми намагаємося врятувати їхні життя", – сказав Резніков. Він описав російський підхід до використання своїх військ як "м'ясорубку".

Резніков також висловив думку, що цей рік буде переломним у війні.

"Я відчуваю, що ми переможемо у цій війні, тому що ми воюємо за свою країну… Цей рік стане переломним", - сказав він.