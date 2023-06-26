Посольство України в Ізраїлі звинуватило цю державу в чіткій проросійській позиції та закликало стати на правильний бік історії, через цю заяву МЗС Ізраїлю має намір викликати українського посла.

Про це йдеться: посольство України в Ізраїлі, The Jerusalem Post

"Посольство України в державі Ізраїль з жалем наголошує, що нинішній ізраїльський уряд обрав шлях тісної співпраці з Російською Федерацією… - повідомило посольство України в Ізраїлі. -У той час як народ України, включаючи її значну єврейську громаду, стікає кров'ю під ударами російських ракет та іранських безпілотників, ізраїльське керівництво, прикриваючись словесною демагогією про свій нейтралітет (хоча вже й не приховує це), активно налагоджує відносини з Російською Федерацією. Насправді, на місцях так званий "нейтралітет" ізраїльського уряду розглядається як чітка проросійська позиція".

"На жаль, ізраїльський уряд мало зважає на думку власного народу та ігнорує заклики світової єврейської діаспори, яка однозначно підтримує Україну в її боротьбі проти російського державного тероризму. Ми закликаємо уряд Ізраїлю змінити свою позицію і підтримати Україну оборонними засобами, підтримати свободу і демократичний світовий порядок. Ми очікуємо, що Ізраїль буде на правильному боці історії!", - наголосили в посольстві.

За їх даними, про проросійську позицію Ізраїлю свідчить низка "досить суперечливих подій", що відбулися у першій половині 2023 року і збіглися у часі з майже повною відсутністю ізраїльської гуманітарної допомоги Україні.

"Серед них особливо слід відзначити безрезультатний візит міністра закордонних справ Ізраїлю до України в лютому цього року та низку інтерв'ю прем'єр-міністра Нетаньяху ізраїльським ЗМІ, в тому числі останнє – з Jerusalem Post від 22 червня", – йдеться в заяві.

Посольство звинуватило Ізраїль у "повній бездіяльності" в наданні Україні оборонної допомоги протягом останніх 1,5 років.

Зазначається також, що в останньому інтерв'ю Нетаньяху з'явилися цілком вигадані та спекулятивні припущення, що припускають передачу західного озброєння з поля бою в Україні сирійському та іранському режимам.

Більше того, нещодавно ізраїльський уряд успішно провів два раунди політичних переговорів на високому рівні з МЗС Росії. Крім того, була досягнута домовленість про створення ще однієї російської дипломатичної місії в Єрусалимі, для якої навіть була безкоштовно виділена земля.

Після цієї заяви українського посольства Міністерство закордонних справ Ізраїлю планує викликати посла України в Ізраїлі Євгена Корнійчука.

Міністр закордонних справ Елі Коен заявив на брифінгу, що "незважаючи на складні відносини з Росією, Ізраїль був з Україною від початку війни і до сьогодні, публічно підтримував її територіальну цілісність і суверенітет і голосував за засудження Росії на міжнародних форумах".

Міністр повідомив, що минулого року Ізраїль направив Україні безпрецедентну суму – 80 мільйонів шекелів – і має ще більший бюджет для допомоги Києву цього року.

Крім того, Коен заявив, що ізраїльська система попередження про ракетний напад, яка тестується в Києві, врятує життя українських цивільних осіб.