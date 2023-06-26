Президент Володимир Зеленський заявив, що сценарій з мінування Запорізької АЕС для російських окупантів затверджено.

Про це повідомив президент у вечірньому зверненні.

Зеленський зазначив, що обговорював загрози на ЗАЕС із президентом США Джо Байденом, прем’єром Канади Джастіном Трюдо і президентом Польщі Анджеєм Дудою у неділю ввечері.

"Довів партнерам інформацію, яка є в нас, у нашої розвідки про російський сценарій з мінуванням Запорізької АЕС, який для терористів, очевидно, затверджено, - сказав президент. - Маємо й мусимо зробити – всі разом у світі – цілком конкретні кроки, щоб не допустити будь-яких радіаційних інцидентів".

Зеленський підкреслив, що увага світу до наявної російської загрози на Запорізькій станції "поки недостатня"."Як була недостатньою і реакція на російський підрив Каховської гідроелектростанції та свідоме намагання російських терористів влучити в дамбу іншого водосховища у Кривому Розі", – сказав він.