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Президент Володимир Зеленський переконаний в необхідності повністю деокупувати Запорізьку атомну електростанцію, щоб запобігти катастрофі, яку може влаштувати Росія.

Про це він сказав у вечірньому зверненні.

"Наш принцип простий: світ повинен знати про те, що готує окупант, - наголосив президент. - Кожен, хто знає, має діяти. Звичайно, після російського теракту на Каховській ГЕС та свідомих ударів терористів по інших дамбах та енергетичних обʼєктах уже давно ні в кого у світі не має бути якихось ілюзій щодо Росії. Саме Росія зараз є глобальним центром цинізму, і звідти може надійти будь-який наказ на будь-яке зло, яке вони розраховують замаскувати під ту чи іншу катастрофу".

За його словами, світ має достатню силу, щоб запобігти будь-яким радіаційним інцидентам і тим більше – радіаційній катастрофі. "Всі розуміють, що розвідки різних країн можуть давати відповідні сигнали, можуть тиснути. Це потрібно", - зазначив він.

Зеленський підкреслив, що потрібна повна деокупація ЗАЕС. "І будь-хто, хто заплющив очі на окупацію Росією такого обʼєкта, на мінування Росією території та споруд атомної станції, фактично сприяє не одному лише цьому російському злу, а терору загалом", - зазначив президент.

Також він сказав, що сьогодні доручив міністру внутрішніх справ України Клименку Ігорю провести всі необхідні заходи, необхідну розʼяснювальну роботу з громадянами щодо всіх наявних ризиків. І найближчим часом це буде зроблено.
ForUm

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