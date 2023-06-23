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Перші платні дороги в Україні можуть з'явитися в Дніпропетровській, Київській, Львівській, Одеській та Полтавській областях. Для них зараз готують техніко-економічне обґрунтування (ТЕО) за гроші бюджету, повідомив голова Держагентства відновлення Мустафа Найєм на круглому столі "Траспорт, логістика та інфраструктура", який відбувся на полях Конференції з відновлення України (URC) у Лондоні.

Загальна вартість проєкту, за його оцінками, може становити $6,5 млрд.

"Зараз робимо ТЕО для Дніпропетровської, Київської, Львівської, Одеської та Полтавської областей. І це ТЕО наразі готується за рахунок бюджетних коштів. Загальна вартість (проєкту – ред.) становитиме близько 6,5 мільярдів доларів", - сказав Найєм.

Він зазначив, що це один із найбільш перспективних проєктів в Україні, пише "Інтерфакс-Україна".

"Ми почали працювати над ним ще до повномасштабного вторгнення. Цього поки що ще немає, але ми фактично зареєстрували законопроєкт, який дає нам змогу це зробити, і ми вже розуміємо", - повідомив голова Держагентства відновлення.

За словами Найєма, реалізацію проєкту буде розпочато одразу ж після появи партнерів, і вже зараз в участі зацікавлені компанії з Євросоюзу.

На цьому ж круглому столі віцепрезидент Міжнародної фінансової корпорації (IFC) у Європі, Латинській Америці та Карибському басейні Альфонсо Гарсія Мора (Alfonso Garcia Mora) повідомив, що Міністерство відновлення, Агентство відновлення та IFC на полях конференції у Лондоні підписали меморандум про взаєморозуміння для розвитку системи платних доріг, що, на його думку, стане "критично важливим аспектом".

Раніше повідомлялося, що IFC і Мінвідновлення домовилися продовжити співпрацю для збільшення приватного фінансування реконструкції, зокрема, розробкою системи платних доріг.
ForUm

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