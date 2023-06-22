Окрашивание волос – популярная услуга для желающих кардинально изменить имидж, избавиться от седины или подчеркнуть естественную красоту. Существует много оригинальных техник, с помощью которых получается добиться необычного образа. Так, сочетание нескольких светлых тонов, почти идентичных естественным, на одних волосах называется калифорнийским мелированием.

Этот подход позволит получить мягкие переходы с привлекательной игрой света с тенью. Можно использовать разнообразные тона – в данном случае вариативность больше, чем в случае применения техник шатуш или балаяж. Калифорнийское мелирование в Киеве удобно заказать одновременно с тонированием и маникюром в салонах Fast Line Studio. Стоимость зависит от набора услуг и длины волос.

Какие основные преимущества

Калифорнийское мелирование выбирают часто, в первую очередь потому, что это относительно безопасная техника. Осветляющими средствами локоны обрабатывают не по всей длине, затрагивают не каждую прядь. Основной акцент делают на концы, а корни остаются нетронутыми. Чтобы получить более длительный результат, последние не придется часто подкрашивать.

После окрашивания создается натуральный эффект выгоревших на солнце прядей. Колористы акцентируют внимание на правильном выборе и чередовании оттенков, особенно холодных с теплыми. Калифорнийское мелирование позволит даже визуально скрыть некоторые дефекты кожи лица. Предварительно важно точно определить свой тон и подтон, чтобы получить желаемый эффект.

Окрашивание в салонах Fast Line Studio проводится по особому алгоритму, когда клиенту одновременно предоставляется две или три услуги. Это возможность сэкономить время и полностью привести себя в порядок всего за 120 минут. Мастера специализируются именно на сетах услуг, что обеспечивает качественное и приятное обслуживание. На аппаратный маникюр распространяется гарантия – это залог безопасности клиента.

Какой цвет выбрать

Чтобы калифорнийское мелирование смотрелось удачно, важно не только выбрать подходящий оттенок, но и правильно сочетать их. Первое, что требует внимания, – подтон краски, он бывает холодным или теплым, от него зависит общий вид. Если оттенок не сочетается с основным, не получится добиться действительно гармоничного образа. Есть несколько решений:

сочетание шоколадных оттенков. Можно выбирать как теплые, так и холодные – в итоге прическа приобретет изысканный, оригинальный вид. Это решение универсально, подходит обладательницам длинных и коротких волос;

контрастность. Очень светлые пряди помогут замаскировать седину, добавить лицу свежести или даже скрыть некоторые несовершенства внешности;

светлые кончики с темными переливами сверху. Стильное решение, в результате которого получается добиться эффекта выгоревших естественным путем прядей;

несколько светлых локонов вокруг лица. Помогут выглядеть моложе, добавят взгляду игривости и яркости.

Калифорнийское мелирование считается особенно подходящим для девушек с русыми или светло-русыми волосами с пшеничным, серым тоном. Именно с такими исходными данными легче добиться окончательного эффекта. В процессе мастера, как правило, не используют фольгу, а просто разделяют волосы на несколько прядей и прокрашивают с отступом от корней.

Почему стоит обратиться в Fast Line Studio

Здесь предлагают действительно революционный формат обслуживания – сеты услуг. Это оптимальное решение для слишком занятых, у которых нет времени на уход за собой. Отсутствие нескольких свободных часов – не повод отказывать себе в том, чтобы выглядеть привлекательно. Сеты услуг позволят одновременно обновить красоту волос, сделать маникюр и педикюр с покрытием.

В Киеве работает два салона сети – в Соломенском и Голосеевском районах, схемы проезда есть на сайте. Компания предлагает также франшизу салона красоты для всех желающих открыть перспективное дело и найти хороший вариант для инвестиций. Fastline Studio приглашает на работу мастеров маникюра и педикюра, парикмахеров-стилистов, операторов call-центра, администраторов, желающих работать в команде профессионалов.