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Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі заявив, що Лондон буде "дуже прихильним", якщо Україна зможе пройти через  спрощений процес вступу до НАТО.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на The Guardian, він заявив на Конференції з питань відновлення України у Лондоні.

Клеверлі припустив, що Британія підтримає пропозицію про те, що Україні не потрібно буде проходити етап Плану дій щодо членства (ПДЧ) для вступу до військового альянсу.

Процес ПДЧ передбачає, що країни-кандидати отримують оцінки і поради в міру того, як вони здійснюють кроки, спрямовані на досягнення критеріїв НАТО в оборонній та інших сферах.

Якщо Україна фактично пропустить цей етап, це поставить її в одну категорію з новим членом НАТО Фінляндією. На противагу цьому, Північна Македонія 20 років виконувала ПДЧ до свого вступу в 2020 році.

"Ми бачили, як Україна розвивається, і розвивається неймовірно швидко. Єнс Столтенберг на неформальному саміті міністрів закордонних справ НАТО сказав, що насправді багато вимог Плану дій щодо членства в Альянсі вже виконуються", – сказав Клеверлі.

"Реформа їхніх збройних сил відбувається під час участі в конфлікті. Я думаю, що позиція Великої Британії була б дуже, дуже прихильною, якби ми відійшли від ПДЧ, визнавши, що цього не вимагалося від Швеції та Фінляндії, а українці своїми діями на полі бою продемонстрували відданість реформуванню збройних сил відповідно до вимог членства в НАТО", – заявив міністр.
ForUm

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