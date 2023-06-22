Україна ставить за мету за десять років збільшити валовий внутрішній продукт (ВВП) до $1 трлн.

Про це заявила перша віцепрем'єр – міністерка економіки Юлія Свириденко на Конференції з відновлення України в Лондоні в середу.

Згідно з оцінками Мінфіну, у 2022 році ВВП України впав із понад $200 млрд до $161 млрд. Зростання за десять років до $1 трлн означає щорічне збільшення номінального ВВП України в доларах на 20%.

Свириденко зазначила, що відновлення України потребуватиме від $500 млрд до $900 млрд, значну частину з яких становитимуть приватні інвестиції.

"Це дасть змогу зробити економіку країни потужною і підвищити життєвий рівень до європейського", - сказала вона.

За її словами, для цього уряд планує забезпечити свободу бізнесу, знизити перерозподіл через бюджет до 25% ВВП і податкове навантаження на бізнес.

З огляду на це вона закликала до стратегічного партнерства щодо досягнення цих цілей.

Перша віцепрем'єрка додала, що Україна також націлена на здійснення зеленого переходу, збільшення виробництва "зеленої енергії", створення повних циклів від видобутку до виробництва готової продукції з критичних матеріалів.

"Надзвичайно важливо здійснити перехід транспортних шляхів від колишніх радянських шляхів до європейських", - зазначила також Свириденко, назвавши серед пріоритетних завдань розвиток і річкового транспорту.