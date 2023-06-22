З моменту старту програми "єВідновлення" українці вже подали 20 308 заявок на допомогу, держава розпочала перші виплати.

Про це повідомляє пресслужба "Дії".

Вісім сімей вже отримали виплати на загальну суму 847 тис грн, ще 78 сім'ям схвалено заявки на 6,8 млн грн.

Як додали в Мінцифри, найбільше серед заявників, що отримають виплати, — мешканці Донецької та Київської областей. Зокрема, з Дружківської та Калинівської громад.У відомстві додали, щоб отримати виплати від держави, комісія має оглянути пошкоджене або зруйноване житло та дати оцінку. Зараз в Україні працює 482 такі комісії.