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Аудит Пентагону щодо військової допомоги Україні з боку Сполучених Штатів виявив невідповідність між оцінною та реальною вартістю наданого обладнання на 6,2 мільярда доларів.

Як передає кореспондент "Європейської правди", про це на брифінгу у вівторок оголосила представниця Пентагону Сабріна Сінгх.

За словами Сінгх, помилка в розрахунках виникла тому, що служби Пентагону використовували вартість обладнання, яке заміщує передану техніку, а не так звану залишкову вартість, "тим самим завищуючи вартість обладнання, яке було вилучене з американських запасів й надане Україні".

""Ми підтвердили, що для 2023-го фінансового року (закінчується 30 вересня. – Ред.) остаточний розрахунок становить 3,6 мільярда доларів, а для 2022-го – 2,6 мільярда доларів, тобто загалом 6,2 мільярда доларів", – додала вона.

Представниця Пентагону підкреслила, що виявлена невідповідність жодним чином не обмежує розмір жодного з пакетів допомоги Україні, який виділявся з запасів американської армії, як і схваленого Конгресом фінансування з цією ж метою.

Також Сінгх сказала, що після виявлених помилок Пентагон отримав нові вказівки з оцінки вартості наданого Україні обладнання, "щоб гарантувати, що ми використовуємо найточніші методи обліку".

Переоцінка військової допомоги Україні може означати, що США мають більше додаткових коштів, ніж вважалось раніше, а отже, потреби узгоджувати ще один пакет фінансової допомоги для України між Білим домом і Конгресом може поки не виникнути.
ForUm

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