Британська влада націлена на те, щоб допомагати Україні відновлювати свою економіку, проте вважає важливим переконатися, що виділені кошти використовуватимуть максимально ефективно, заявив глава МЗС Великої Британії Джеймс Клеверлі.

"Коли ми говоримо про великі суми, найважливіше - не швидкість, а те, наскільки ефективно ми їх використовуємо", - сказав він на пресконференції в Лондоні.

Клеверлі наголосив, що, зокрема, важливо, щоб Україна провела реформи, необхідні для ефективного використання допомоги, яку виділяє Захід.