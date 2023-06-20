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Розвідка Великої Британії повідомляє, що власник російської групи "Вагнера" Євгеній Пригожин намагається підірвати авторитет міністерства оборони РФ, у той час як у відомстві вважають його дії недоречним на тлі українських контрнаступальних операцій.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії за 20 червня, опублікованому в Twitter.

У відомстві повідомляють, що Пригожин 19 червня заявив, що очікує відповіді від міноборони Росії реакції щодо власного варіанта "контракту" для "добровольчих формувань", який він передав відомству за три дні до цього.

Як нагадали у розвідці, це стало відповіддю на рішення російського оборонного відомства про те, що всі "добровольчі формування" мають підписати з ними контракти до 1 липня.

"Хоча зміст документа Пригожина не був оприлюднений, сам факт його передачі підвищує ставки і, швидше за все, є ще однією свідомою спробою підірвати авторитет офіційного військового керівництва. Тон Пригожина щодо МО став однозначно конфронтаційним", – йдеться у повідомленні.

У відомстві додали, що у російському Міноборони вважають дії Пригожина "прикрими" на тлі того, що РФ намагається протидіяти українському контрнаступу.

Нагадаємо, у звіті британської розвідки за 15 червня йшлося, що Пригожин кинув виклик російському військовому керівництву і особисто президенту РФ Владіміру Путіну, відмовившись від того, щоб група "Вагнера" підписала контракти з Міноборони РФ.
ForUm

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