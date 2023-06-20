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Прем'єр-міністр Денис Шмигаль не бачить підстав для ініціювання звільнення міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка.

Про це йдеться у його відповіді на відповідну петицію.

"Зі змісту петиції, що розглядається, неможливо встановити факти та обставини, які давали б чіткі підстави для здійснення прем'єр-міністром України своїх повноважень з порушення перед Верховною Радою України питання щодо звільнення міністра культури та інформаційної політики Ткаченка О.В.", – йдеться у відповіді прем'єра.

Також Шмигаль додав, що від міністра культури до секретаріату Кабміну надійшов лист, в якому Ткаченко відкидає звинувачення, викладені автором петиції.

"Зазначена петиція не містить жодних конкретних фактів щодо діяльності О. Ткаченка на посаді Міністра культури та інформаційної політики", – пише Ткаченко у цьому листі.Петицію з вимогою звільнити міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка у зв’язку "з неналежним виконанням посадових обов'язків" створив Юрій Шиян 7 березня. 4 червня звернення набрало потрібну для розгляду кількість голосів - 25741 з 25000 необхідних.
ForUm

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