також у роздiлiПолiтика
Шмигаль не побачив підстав для звільнення міністра Ткаченка 9
Британська розвідка: Пригожин намагається підірвати авторитет міноборони РФ 11
Компанія з Вільнюса постачала продукцію російській армії 12
Україна виконала частину умов для початку переговорів про членство в ЄС 11
МЗС вимагає від Угорщини допустити консула до військовополонених 17
Їжу для ЗСУ постачатиме компанія Пашинського, цьому посприяла член Антикорради Дана Ярова 57
Зміцнення кібербезбеки в Україні профінансує Велика Британія 19
В Одесі заборонили роботу розважальних закладів із 22.00 22
Посол США прокоментувала вчорашню ракетну атаку на Київ 24
Зеленський повідомив, навіщо Росія блокує українські порти 24
Міністри чотирьох країн пообіцяли терміново надати Україні засоби ППО 20
Федоров анонсував навчання ще 10 тисяч операторів БПЛА 21
ЗМІ: На Банковій думають зняти Кличка з посади голови КМДА 31
Остін прокоментував втрати техніки українською армією 23
Резніков зустрівся зі Столтенбергом 25
Західні держави оцінили успіх українського контраступу 23
Кличко підтримав петицію з вимогою не допустити перейменування вулиці на честь Омельченка 21
Кулеба: Не здійснити рішучого кроку України в НАТО - це як надати танк без гранати 42

Кабінет Міністрів затвердив оновлені лист про наміри та меморандум із МВФ про економічну та фінансову політику, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"На сьогоднішньому засіданні уряду ухвалюємо ключове рішення для макрофінансової стабільності держави. Затверджуємо оновлені лист про наміри та меморандум із МВФ щодо економічної та фінансової політики", - сказав Шмигаль на засіданні уряду в понеділок.

За його словами, у документах зафіксовано зобов'язання України, які влада вже реалізує і буде реалізовувати в майбутньому, зокрема поліпшення бізнес-клімату, посилення верховенства права, боротьба з корупцією.

"Очікуємо найближчим часом отримати наступний транш від фонду на суму $900 млн", - заявив прем'єр.
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

15