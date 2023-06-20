Цього тижня Євросоюз представить доповідь, у якій буде визнано виконання Україною двох із семи умов для початку переговорів про членство в ЄС, а також буде відзначено досягнутий країною прогрес, незважаючи на воєнні дії, повідомляє агентство Reuters із посиланням на джерела в структурі Євросоюзу.

"Цього тижня в доповіді Європейського союзу буде сказано, що Україна виконала дві з семи умов для початку переговорів про членство, повідомили два джерела в ЄС, водночас виконавча влада блоку має намір наголосити на прогресі, досягнутому, незважаючи на війну, спричинену вторгненням Росії", - ідеться в повідомленні агентства.

Як зазначається, два високопоставлені чиновники ЄС, які ознайомилися з доповіддю, сказали, що Україна вже виконала два критерії. Один із чиновників стверджував, що вони стосуються судової реформи і закону про ЗМІ, і додав, що основна увага в доповіді приділяється позитивним моментам.

"Прогрес є. Доповідь буде помірно позитивною", - сказав співрозмовник, який говорив на умовах анонімності. "Йдеться не про прикрашання дійсності, а про визнання прогресу, наприклад, були видатні антикорупційні справи", - цитує слова чиновника Reuters.

Також агентство пише, що ще один представник Євросоюзу, знайомий із рекомендаціями ЄС Україні щодо верховенства закону, додав: "Стосовно реформ, то це буде наполовину повна склянка, ми б ніколи не прийняли негативного тону щодо України зараз. У реформах судової системи спостерігається певний прогрес, хоча є ще ключові реформи, які необхідно провести. Не все задовільно".

Звіт, який було названо проміжним оновленням перед більш офіційною оцінкою в жовтні, буде презентовано 27 національним посланникам ЄС у Брюсселі в середу, а потім на зустрічі міністрів у справах Європи в Стокгольмі в четвер, повідомляє Reuters.

Зазначається, що в Брюсселі висунули сім умов - зокрема щодо судової реформи та припинення корупції - для початку переговорів про вступ України в ЄС. У Києві закликали почати переговори про вступ уже цього року.