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ТОВ «АТОМСЕРВІС» перемогло у торгах Міноборони в системі «ПроЗорро». Таке рішення підтримала член Антикорради МО Дана Ярова, хоча відомо, що ця фірма є корумпованою і за нею стоїть одіозний політик Сергій Пашинський, повідомляють джерела

У 8 з 22 тендерів перемогло ТОВ «АТОМСЕРВІС». При цьому у Витягу з протоколу засідання комісії МО з питань оборонних закупівель, який є у відкритому доступі, сказано про те, що ТОВ «АТОМСЕРВІС» має ознаки ризикованості.

У 2020 році компанія присвоїла кошти соціальної програми для харчування дітей, потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи, є фігурантом кримінальних проваджень і надала недостовірну інформацію про наявність орендованих ним приміщень. 

Також відомо, що реальним бенефіціаром компанії є колишній нардеп Сергій Пашинський.

Тим не менш ТОВ «АТОМСЕРВІС» на виконання замовлення отримала бюджет у 7,21 млрд грн. Коментуючи таке рішення, Дана Ярова зауважує, що в іншому випадку ЗСУ залишились би без харчів. 

Відомо, що на початку 2023 року волонтерка Дана Ярова долучилася до створення благодійного фонду «Мрія». 

Нагадаємо також, що Сергій Пашинський, колишній народний депутат і голова комітету ВРУ з питань національної безпеки і оборони, курував Укроборонпром і Міноборони в часи президентства Петра Порошенка. Нині він, за повідомленнями ЗМІ, намагається отримати державні контракти завдяки людям, на яких він має вплив.
ForUm

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