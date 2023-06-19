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Велика Британія виділить близько 16 млн фунтів стерлінгів (20,5 млн доларів) на допомогу Україні у сфері кіберзахисту.  

Про це пише Reuters.

Згідно із заявою британського уряду, на допомогу Україні у сфері кіберзахисту планується виділити 16 млн фунтів стерлінгів, з можливістю отримання ще 9 мільйонів фунтів стерлінгів від міжнародних союзників.

"Лондон заявив, що цей пакет допомоги - на додаток до 6,35 млн фунтів, оголошених минулого року - допоможе Україні краще захистити свою критично важливу національну інфраструктуру від руйнівних російських атак, оскільки Київ веде контрнаступ, щоб витіснити російські війська з окупованих ними територій на півдні та сході України", – йдеться в повідомленні. 

Прем’єр Британії Ріші Сунак зазначив, жахливі напади Росії на Україну не обмежуються варварським вторгненням на сушу, але також включають спроби атакувати кіберінфраструктуру, яка надає життєво важливі послуги, від банківських послуг до енергопостачання.

Він додав, що фінансування має вирішальне значення для припинення кібератак, зміцнення захисту України та підвищення здатності до виявлення та знешкодження шкідливого програмного забезпечення.

Наступного тижня на конференції Сунак також звернеться до підприємців та бізнесу із закликом збільшити інвестиції в Україну, щоб допомогти їй відновити економіку після російського вторгнення.
ForUm

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