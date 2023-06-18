Рівень води в р. Дніпро у створі поста "Херсон" станом на ранок неділі перебуває на рівні 0,7 м, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

"На Дніпрі у створі поста "Херсон" спостерігається зниження рівня води. Зафіксований рівень 0,7 м. Підтоплено 6 населених пунктів. На тимчасово окупованій території - 17 н.п.", - ідеться в повідомленні.

За даними ДСНС, евакуйовано 2 тис. 783 особи, (серед них 309 дітей), 80 маломобільних осіб і 284 тварини, врятовано 716 осіб, зокрема 30 дітей і 40 маломобільних.

За добу суботи було відкачано понад 24 тис. тонн води з 82 будинків і підвалів (від початку робіт - 107 тис. тонн води з 413 будинків і підвалів), підвезено більше ніж 401 тонну води та 36 тис. 597 кг продуктів харчування і предметів першої необхідності.

Як повідомлялося, станом на вечір суботи, близько 18:00 рівень води у створі поста "Херсон" становив 0,94 м.

Тим часом у Миколаївській області частково підтоплено 18 населених пунктів у Баштанському районі.

"За добу відкачано 426 м. куб. води з території 21 домоволодіння. З початку робіт відкачано 2 тис. 216 куб. води з 130 домоволодінь", - повідомили у відомстві.