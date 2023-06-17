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Ракетні атаки на українські міста та їх жителів свідчать, що РФ не відмовилася від цілей підпорядкувати собі Україну і готова піти на жахливі кроки заради цього, заявила посол США в Україні Бріджит Брінк.

"Сьогодні Росія знову запустила балістичні та крилаті ракети по Києву - це продовження її щоденних атак проти жителів Кривого Рогу, Одеси та всієї України. Ці ракетні атаки на міста та їхніх мешканців демонструють, що Росія не відмовилася від своєї мети підкорити Україну і готова піти на жахливі кроки для досягнення цієї мети", - написала вона у твіттері.

Посол зазначила, що як було зазначено під час засідання Контактної групи з оборони України, Сполучені Штати та партнери залишаються зосередженими на задоволенні нагальних потреб України в системах протиповітряної оборони.
ForUm

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