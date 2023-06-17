також у роздiлiПолiтика
Посол США прокоментувала вчорашню ракетну атаку на Київ 14
Міністри чотирьох країн пообіцяли терміново надати Україні засоби ППО 18
Федоров анонсував навчання ще 10 тисяч операторів БПЛА 17
ЗМІ: На Банковій думають зняти Кличка з посади голови КМДА 21
Остін прокоментував втрати техніки українською армією 13
Резніков зустрівся зі Столтенбергом 18
Західні держави оцінили успіх українського контраступу 15
Кличко підтримав петицію з вимогою не допустити перейменування вулиці на честь Омельченка 14
Кулеба: Не здійснити рішучого кроку України в НАТО - це як надати танк без гранати 19
Резніков щодо строків закінченні війни: Ми ближче до кінця першого тайму 49
Посол звернувся до Австралії з проханням надати Україні F-18 18
Німеччина пообіцяла подальше постачання Україні танків Leopard 1 19
Допомогу Україні після підриву дамби надають вже 13 країн 16
Данія допоможе Україні боєприпасами на велику суму 18
Вилучені у родичів Медведчука автівки передали на потреби ЗСУ 26
Боррель накинувся на тих, хто виступає за припинення допомоги Україні 19
ЄС думає скористатись українськими сховищами для зберігання власного газу 18
В Україні з'явився новий вихідний день 27

Росія блокує українські порти для того, щоб позбутися конкурента на ринку продовольства, вважає президент України Володимир Зеленський.

"Ми організували "зернову ініціативу", ми звернулися до міжнародних організацій і лідерів, які дали нам гроші, фонд, для того щоб ми відправили (агропродукцію - ред.), до речі, до більшості ваших держав ми відправили безкоштовно. Ось що ми робили. І це не результат кризи чи конфлікту між двома державами. Це наслідки блокування Росією наших портів", - сказав Зеленський на пресконференції в Києві у п'ятницю після зустрічі з лідерами країн Африканського Союзу, пише "Інтерфакс-Україна".

Вони це зробили, "щоб самим продавати свою агропродукцію, і щоб не було конкуренції з боку України, такого великого постачальника", наголосив президент.

Зеленський також звернув увагу на те, що "Росія не давала можливості будь-якого зернового морського коридору, доти, до речі, доки ми в односторонньому порядку не деокупували наш острів Зміїний, і доки ми не отримали відповідну зброю, яка гарантувала би безпеку нашим портам".

Він знову сказав, що "не можна хорошими словами або добрими кроками щодо президента Російської Федерації зупинити його агресію. Я вважаю, навпаки, - дипломатична ізоляція, показати, що весь світ розуміє, що він агресор і терорист, і його оточення - це воєнні злочинці, такі самі, як він. Я вважаю, що саме це може бути серйозним і вплинути на його суспільство. Ми цим повинні займатися, впливати на його суспільство, щоб вони зрозуміли, що вони ізольовані".
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

15