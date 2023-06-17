У Херсонській і Миколаївській областях тривають стабілізаційні заходи для ліквідації наслідків підриву російськими терористами Каховської ГЕС, повідомляє пресслужба Національної поліції України.

"Підтопленими залишаються 1509 будинків на території Херсонської та 27 – Миколаївської областей. Працюють рятувальники, які відкачують воду, та великі групи комунальників, котрі розчищають населені пункти та повертають електроенергію, газ і водопостачання людям", - зазначається в повідомленні в телеграм-каналі.

Зазначається, що Херсон розділений на 12 секторів, де працюють спочатку вибухотехнічні групи, а потім - співробітники ЖКГ. Спеціалізовані групи документування здійснюють огляд пошкоджених будинків.

"Наразі на Херсонщині перевірено понад 11 300 квартир і майже 1000 приватних домоволодінь. Поліцейські зафіксували більше ніж 4000 заяв громадян про пошкодження майна", - повідомляють у Нацполіції.