Міністерство цифрової трансформації запустило черговий етап навчання ще 10 тисяч операторів БПЛА.

Про це написав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

"Сьогодні ми запустили новий етап навчання 10 тисячі операторі БПЛА. Ми закінчили перший етап, навчили вже 10 тисяч операторів. Надали грант військовим, щоб вони прийшли в школу і навчилися керувати різними видами дронів", - сказав Федоров.

За його словами, 26 шкіл приступили до навчання, програма якого включає, крім іншого, керування літальними апаратами розвідувального типу та бомберами.

Федоров наголосив на важливості навчання якомога більшої кількості професійних операторів, оскільки це й "технологічна війна". "Сьогодні роль БПЛА безцінна", - підкреслив він.

Міністр вважає необхідним сьогодні знімати всі блоки для виробництва БПЛА та масштабувати його, а також навчати керуванню дронами максимально ефективно.