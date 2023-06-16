Президент Володимир Зеленський найближчим часом може зняти Віталія Кличка з позиції голови Київської міської державної адміністрації. За таких обставин Кличко все одно залишиться на посаді міського голови столиці.

Про це говорять співрозмовники "Української правди" в командах президента та мера Віталія Кличка

Після трагедії з укриттям у Києві в Офісі президента розглядають на голову КМДА кандидатуру міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна.

"Камишін готується до цього рішення, уже пару тижнів ходить в кабінет до Кулеби (Олексій Кулеба відповідає в ОП за регіональну політику – ред.)", – зазначив один із високопоставлених співрозмовників УП.

Джерела у команді мера Києва на запитання щодо інформації про звільнення Кличка з посади голови КМДА відповіли: "Наразі нам не повідомляли".

Водночас співрозмовники в команді Зеленського пояснюють, що наразі остаточного рішення щодо звільнення Кличка та призначення нового голови КМДА так і не прийняли.

Варто зазначити, що в Офісі президента регулярно піднімають питання про звільнення Кличка з позиції голови КМДА з 2019 року. Цього разу питання загострилося після скандалу з бомбосховищами у Києві.

Саме Камишіну Зеленський доручив ревізію всіх укриттів столиці після трагедії.

Сам Камишін поки теж не коментує розмови про його ймовірне призначення.

Водночас, він як міністр не має права суміщати цю роботу з посадою в КМДА. Тому, якщо призначення відбудеться, Камишіна спершу має звільнити з уряду Верховна Рада.

За даними УП від джерел в керівництві уряду, жодних подань на звільнення Камишіна в парламенті немає.