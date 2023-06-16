також у роздiлiПолiтика
Остін прокоментував втрати техніки українською армією 11
Резніков зустрівся зі Столтенбергом 18
Західні держави оцінили успіх українського контраступу 15
Кличко підтримав петицію з вимогою не допустити перейменування вулиці на честь Омельченка 14
Кулеба: Не здійснити рішучого кроку України в НАТО - це як надати танк без гранати 16
Резніков щодо строків закінченні війни: Ми ближче до кінця першого тайму 48
Посол звернувся до Австралії з проханням надати Україні F-18 18
Німеччина пообіцяла подальше постачання Україні танків Leopard 1 18
Допомогу Україні після підриву дамби надають вже 13 країн 15
Данія допоможе Україні боєприпасами на велику суму 18
Вилучені у родичів Медведчука автівки передали на потреби ЗСУ 24
Боррель накинувся на тих, хто виступає за припинення допомоги Україні 18
ЄС думає скористатись українськими сховищами для зберігання власного газу 17
В Україні з'явився новий вихідний день 27
В Україну вирушив гендиректор МАГАТЕ 20
Зеленський ввів у дію санкції проти 178 фізичних осіб 22
ГУР: Для ракетних атак по "сакральному" Києву у росіян ракет вистачає 201
Конгрес США не вірить в заяви Росії щодо Каховської ГЕС 43

Президент Володимир Зеленський найближчим часом може зняти Віталія Кличка з позиції голови Київської міської державної адміністрації. За таких обставин Кличко все одно залишиться на посаді міського голови столиці. 

Про це говорять співрозмовники "Української правди" в командах президента та мера Віталія Кличка 

Після трагедії з укриттям у Києві в Офісі президента розглядають на голову КМДА кандидатуру міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна. 

"Камишін готується до цього рішення, уже пару тижнів ходить в кабінет до Кулеби (Олексій Кулеба відповідає в ОП за регіональну політику – ред.)", – зазначив один із високопоставлених співрозмовників УП. 

Джерела у команді мера Києва на запитання щодо інформації про звільнення Кличка з посади голови КМДА відповіли: "Наразі нам не повідомляли".

Водночас співрозмовники в команді Зеленського пояснюють, що наразі остаточного рішення щодо звільнення Кличка та призначення нового голови КМДА так і не прийняли. 

Варто зазначити, що в Офісі президента регулярно піднімають питання про звільнення Кличка з позиції голови КМДА з 2019 року. Цього разу питання загострилося після скандалу з бомбосховищами у Києві.

Саме Камишіну Зеленський доручив ревізію всіх укриттів столиці після трагедії.

Сам Камишін поки теж не коментує розмови про його ймовірне призначення. 

Водночас, він як міністр не має права суміщати цю роботу з посадою в КМДА. Тому, якщо призначення відбудеться, Камишіна спершу має звільнити з уряду Верховна Рада.

За даними УП від джерел в керівництві уряду, жодних подань на звільнення Камишіна в парламенті немає.
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

8