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Понад 6 тисяч українців проходять навчання просто зараз у 40 різних місцях, заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів ЗС США Марк Міллі.

"Завдяки глобальним зусиллям понад 6 тисяч українців проходять навчання просто зараз у 40 різних місцях, навчальних центрах, на 65 курсах у 33 країнах на трьох континентах", - повідомив Міллі на брифінгу після засідання Контактної групи з оборони України в Брюсселі.

За його словами, від початку повномасштабної агресії РФ Сполучені Штати навчили понад 11 тисяч українців.

"Загалом міжнародними зусиллями було підготовлено для нинішньої операції майже 60 тисяч українських солдатів, і багато хто з них бере участь у бою, доки ми стоїмо тут сьогодні", - зазначив генерал. 
ForUm

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