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Міністр оборони Олексій Резніков і генеральний секретар НАТО Єнс Столтерберг обговорили в Брюсселі проєкти, що полегшать співпрацю і принесуть практичні результати в зміцненні потенціалу оборони та безпеки.

"Була дуже продуктивна зустріч із Єнсом Столтербергом. Ми обговорили проєкти, які полегшать нашу співпрацю і принесуть практичні результати у зміцненні нашого потенціалу оборони та безпеки", - написав він у твіттері.
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