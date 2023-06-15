Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголошує на важливості надання Україні перспективи членства в НАТО на саміті альянсу у Вільнюсі, запланованому на 11-12 липня цього року, повідомляється у телеграм-каналі українського зовнішньополітичного відомства в середу.

"Заснувати у Вільнюсі Раду Україна-НАТО, не здійснивши рішучого кроку до членства, - все одно що надати танк без гармати. Україна потрібна НАТО як держава - член альянсу, а не просто привілейований партнер", - сказав Кулеба за підсумками розмови з главою МЗС Німеччини Анналеною Бербок.

Глава українського зовнішньополітичного відомства також висловив німецькій стороні вдячність за підтримку.